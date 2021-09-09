Биохакинг мозга: как стать умнее и улучшить память
Этот курс для тех, кто хочет:
- Чтобы ум всегда оставался острым и молодым.
- Иметь идеальную память.
- Легко учить языки, запоминать большое количество информации.
- Избежать таких возрастных заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.
- Свободно запоминать даты, номера телефонов, цифры, важные события.
- Легко готовиться и сдавать на высший балл тесты и экзамены.
- Быть бодрым и энергичным, повысить свою эффективность.
- Эффективнее справляться с задачами на работе и в быту.
- Научиться легко анализировать информацию, ситуации.
- Развить креативность и нестандартный подход к решению различных вопросов.
Курс включает в себя
Почему стоит выбрать этот курс?
С годами продуктивность мозга снижается, он деградирует и начинает хуже справляться со своими функциями. Нам сложнее концентрироваться, учиться чему-то новому, память ухудшается, и мы начинаем забывать все больше и больше.
Это связано с тем, что митохондрии — маленькие “энергетические станции” клеток, со временем перестают справляться с негативным влиянием различных факторов, их качество ухудшается. А после 30 количество митохондрий снижается в 2 раза. Вследствие чего мозг недополучает необходимую ему энергию.
Вот почему мы встаём утром разбитыми, не отдохнувшими, без сил и энергии. Тянемся к сладкому, с трудом вспоминаем что-то, раздражаемся по каждому пустяку, срываемся на своих близких и подчиненных, чувствуем себя выжатыми, как лимон.
Виктория разработала уникальную методику по прокачке мозга, включающую в себя нейрогимнастику, мнемотехнику для увеличения объема памяти, упражнения для развития умственных способностей и теоретическую информацию. Она покажет, как с помощью простых техник:
- Сделать ум более цепким, как в юности.
- Легче подбирать слова, быстрее реагировать, решать задачи и принимать решения.
- Быстрее запоминать и усваивать новую информацию.
- Быть более сконцентрированным, усидчивым, понимать суть прочитанного сразу, а не перечитывать по несколько раз.
- Развить креативность.
- Эффективнее справляться с задачами на работе и в быту.
- Улучшить любую свою деятельность.
Курс подойдет детям, взрослым, пожилым людям и всем, кто хочет быть умным, оставаться ментально здоровым в любом возрасте, не терять умственные способности, а только увеличивать их.
Учебный план
Посмотрите вводный урок с советами и рекомендациями, как наилучшим образом проходить Тренинг и что делать после него, чтобы развивать и дальше когнитивные способности, нейропластичность и тренировать мозг. А также, подписывайтесь на мой инстаграм, где я выкладываю разные интересные видео с упражнениями с свободном доступе. По приобретению большого курса (более 60 упражнений) пишите в Директ Ссылка на инстаграм: https://instagram.com/neurogymnastic?utm_medium=copy_link и на Ютюб канал: https://youtube.com/channel/UC02eJxBia5oyj81xQf7xnIw
Ты управляешь ногами, руками, телом, головой, другими частями… А можешь ли ты управлять десятью пальцами? Сгибать и разгибать по желанию сразу несколько, через один например? А ведь это тоже части твоего тела, которым можно отдавать приказы, и они станут послушными, будут быстро реагировать на твои команды.
Для чего это надо?
Нейрогимнастика - это великолепный инструмент для прокачки мозга!
Мы будем влиять на центр иннервации мышечных микродвижений. С помощью Н.Г. мы будем восстанавливать мелкую моторику пальцев, потенциал которой с возрастом угасает.
Но для начала, мы приучим наши пальцы к нагрузке с помощью разминки. Надо подготовить наш аппарат к использованию, чтоб он стал гибким и не уставал от тренировок.
Запомни правило трех "Р":
- разогрев ладоней
- растяжка пальцев
- расслабление рук
А потом мы будем выполнять более сложные упражнения, требующие регулярной тренировки.
Я записала короткий вариант всех 50-ти упр. разминки, которые ты найдешь в этом Тренинге. (В своём большом курсе, где более 70 упражнений Нейрогимнастики и более 50 упр. разминки, я разбираю каждое упражнение более подробно. Углубленный Курс по Нейрогимнастике можно приобрести, написав мне в Директ в моем Инстаграме. Ссылка ниже) https://instagram.com/neurogymnastic?utm_medium=copy_link
Здесь я выполняю для быстроты каждое упр. всего по 10-20 раз. Для того, чтобы ежедневная разминка не занимала долгие часы! Ведь впереди нас ждет много интересного! Но желательно делать упражнения разминки 50-60 раз.
Эту разминку для пальцев и суставов необходимо делать каждый раз перед любыми упражнениями пальчиковой гимнастики
Перед тем, как приступить к выполнению этого упражнения, сделай разминку пальцев и суставов, как в первом уроке.
Можно начинать - с растирания ладошек - для разогрева, потом активируй их с помощью хлопков и заканчивай расслаблением - тряской кистей.
Каждое упражнение я делаю примерно 50-60 раз.
Помни! Регулярность дает наилучший результат.
КАПИТАН
Правая рука - жест Во!
Левую подносим ко лбу, как будто смотрим вдаль. Меняем руки. 1-2, 1-2, 1-2.
Большой палец плотно прижат, и дотрагивается до мизинца. Убыстряем.
Далее, усложняем через хлопок.
Итак, начинай с разминки пальцев и суставов. А также, не забывай про правило трех Р (Разогрев ладоней, растяжка пальцев, расслабление рук)
Чтобы научиться ежедневно расслаблять суставы рук, и энергия свободно текла по меридианам, убирая телесные блоки и зажимы, в конце упражнения можно потрясти руками, и сбросить напряжение.
УКАЗКА
Правая рука - Победа. Левая - указательный смотрит на правую руку.
Меняем руки попеременно, чтоб усвоить движения.
Потом меняем позиции рук одновременно. Победа-указка, победа указка. Убыстряемся. раз-два, раз-два
Усложняйте через хлопок.
БЕЛКА В КОЛЕСЕ
Это упражнение начинается с перебирания двух пальчиков: большой и указательный.
Когда вы научились не путаться в быстром темпе, можно подключать остальные: Большой-указательный, большой-указательный, большой -средний, большой-средний, большой-безымянный, большой-безымянный, большой-мизинец, большой- мизинец.
И в обратном порядке: большой-безымянный, большой безымянный, большой-средний, большой-указательный и т.д.
Главное, понять принцип, что каждый палец по очереди прикасается к большому, и руки разворачиваются в другую сторону.
В конце практики сделай тряски руками, они прекрасно расслабят твои кисти, пальцы и ладони.
Разогреваем ладони, делаем разминку суставов и приступаем к изучению нового упражнения.
ПТИЧКИ
Нажимаем большим пальцем на каждый палец по очереди. Вначале большой - указательный, потом большой - средний, потом большой - безымянный и большой - мизинец.
Далее идем в обратном порядке.
Вариация: Левая рука: большой - указательный, большой - средний, большой - безымянный, большой - мизинец и обратно. А правая - в обратном порядке: большой - мизинец, большой - безымянный, большой- средний, большой - указательный.
После того, как вы освоите это делать в быстром темпе, делаем в асинхрон. На левой руке начинает: большой - средний, а на правой - большой - указательный. Далее: левая - большой - безымянный, правая - большой средний. Левая: большой - мизинец, правая - большой-безымянный. Левая - большой - безымянный, правая - большой - мизинец. Пальцы правой руки опаздывают на один счет.
После разминки приступаем к новой практике:
КЛАСС-ОК
Начинаем с одинаковых движений двумя руками: Ок и Класс. Раз-2 Раз-2 Убыстряем.
Делаем в асинхрон. Правая - Класс, левая -Ок.
Меняем руки. Усложняем, как всегда, через хлопок.
УХОНОС
Правой рукой щипаем за нос, левой - вперекрест - за мочку уха. Быстро меняем руки.
Делаем в быстром темпе.
Усложняем - через хлопок.
Теперь, когда вы это освоили, делаем вариации этого упражнения: касаемся кончика носа вытянутыми прямыми пальцами - указательным, средним и безымянным, а ухо щипаем - большим и указательным.
Также убыстряем. И усложняем через хлопок.
И затем, наоборот: Щипаем нос двумя пальцами, а до мочки уха - только дотрагиваемся прямыми пальцами.
Усложняем через хлопок.
БАРАБАН
Для этого упражнения вам понадобится стол или любая плоская поверхность. Можно просто использовать колени.
Обе руки кладем на поверхность ладонями вниз. Далее ставим их на ребро. И потом сжимаем в кулак.
Чередуем медленно: ребро, кулак, ладонь. Убыстряем.
Когда вы постепенно это освоите и будете делать быстро, тренируем делать обеими ладонями в асинхрон. Левая - начинает с ребра: ребро, кулак, ладонь. А правая - с ладони: ладонь, ребро, кулак. Постепенно убыстряем.
Затем делаем то же самое, но наоборот. Теперь - правая начинает с ребра: ребро, кулак, ладонь. А левая - с ладони: ладонь, ребро, кулак.
ЗВЕРИНЫЕ ЛАПКИ
Обе руки - звериные лапки, но одна лапка - раскрыта и повернута от себя, а другая - сжата и повернута к себе. Разворачиваем лапки, одновременно меняя сжатие - расжатие. Тренируем до быстроты и лёгкости.
Далее, усложняем: разворачиваем по очереди! Правая рука - открытая лапка, к себе. Левая - закрытая, от себя. Вначале правую разворачиваем от себя, а левую - к себе, и вместе меняем позиции: открытую на закрытую и наоборот. Раз-два-три, раз-два-три. От себя-к себе-поменяли, от себя-к себе-поменяли.
Следующая вариация делаем наоборот: начинаем разворот с закрытой лапки! Теперь правая - закрытая, и к себе, левая - открытая, и от себя. От себя-к себе-поменяли. От себя-к себе-поменяли. Раз-два-три!
И существует еще две позиции: развороты к себе - от себя, и менять сгибания - разгибания лапок. Также начиная то с открытой правой лапки (теперь она - от себя)... То с закрытой, теперь это - левая, и она тоже развёрнута от себя.
СОБАЧКА-ПИСТОЛЕТ
Это одно из самых сложных упражнений. По крайней мере - для меня) Не отчаивайтесь, если сразу не получится, освоение может занять несколько дней или недель, как у меня. Я осваивала его довольно-таки долго, пока дошла до быстрого темпа, не ошибаясь.
Двумя руками делаем Собачку. Большой палец-вверх, указательный согнут, средний, безымянный и мизинец - выпрямлены.
Далее, делаем Пистолетик: вытягиваем в сторону указательный и средний, а безымянный и мизинец накрываются большим пальцем. Делаем вначале медленно, двумя руками одно и то же. Собачка - пистолет, собачка-пистолет, собачка - пистолет.
Когда освоите в медленном темпе - убыстряемся.
Затем, когда получается в быстром темпе не ошибаться, переходим к асинхрону. Одна рука делает пальцами Собачку. А вторая - делает Пистолет. Меняем руки. Убыстряемся
После освоения делаем через хлопки. 1-2, 1-2, 1-2
После того, как вы освоили Собачка -Пистолет, вам будет легко перестоится на Пистолет-Антипистолет. Они похожи.
ПИСТОЛЕТ-АНТИПИСТОЛЕТ
Это упражнение похоже на предыдущее - Собачка и пистолет. И после освоения Собачки вам будет гораздо проще его выполнять! Только теперь у нас два пистолета)) Пистолет и антипистолет.
Пальчики смотрят друг на друга. Делаем пистолет - указательный и средний вперед, безымянный и мизинец - сгибаются, большой палец лежит на безымянном.
Потом - безымянный и мизинец вытягиваются вперед, остальные - согнуты и поджаты. Большой палец на указательном.
Меняем руки. Пистолет - антипистолет, пистолет - антипистолет.
Убыстряемся.
Переходим к асинхрону. Правая рука - Пистолет. Левая - антипистолет. Меняем руки.
Убыстряемся.
Усложняем через хлопок.
И помни, что только регулярное выполнение всех практик, даст наилучший результат в прокачке мозга
В Цигун есть практика Постукивания или Похлопывания-когда мы мягко стучим пальцами сверху вниз-начиная с головы, и далее: по плечам, груди, рукам, подмышечным впадинам, спине, почкам, паховым складкам, ягодицам, ногам и ступням.
Мастера считают, что таким образом вбивается энергия Ци в тело, раскрываются каналы, активизируются все меридианы, органы и системы. С научной т.з.- кровь начинает пребывать в то место, по которому стучишь, и очищает его от застоев.
Мы будем делать Похлопывания ладошками. Будем активизировать наш инструмент в Нейрогимнастике!)) Можешь делать до, после, или вместо... эээ... шутка, конечно-вместЕ с упражнениями на асинхрон!
Можешь, делать похлопывания каждое утро и начинать свой день с улыбки)) Веселая музычка поможет зарядиться бодростью и хорошим настроем!
Приседания - это молодость твоих ног, кровеносных сосудов и сухожилий, а также, профилактика геморроя!
Всего 200 приседаний ежедневно и твои ножки до 100 лет будут крепкими и сильными!))
Перекрестные движения рук - это молодость твоего мозга! Они помогают сбалансировать левую и правую половинки тела.
Сегодня я покажу тебе, как соединить обе практики))
Делай приседы: ноги на ширине плеч, руками возьмись за уши в перекрест: левой рукой-за правое ухо, правой-за левое и приседай, пятки не отрывая от пола. Сделай так 20 раз
Далее, сделай перекрест руками и ногами: вначале правая нога впереди, потом-левая, по 10 раз.
Постепенно, ежедневно увеличивай на несколько раз и доведи с параллельными ногами-до 50 раз
А с перекрестными ногами- до 30 раз каждой ногой
Начинай в медленном темпе, постепенно ускоряя, ты почувствуешь, что с каждым днём тебе делать все легче и легче! Не гонись за результатом, наслаждайся процессом
СВЕТОФОР
Оно несложное, за несколько дней ты его освоишь и не будешь сбиваться, делая обеими руками в быстром темпе!)
Эта практика гармонизирует и балансирует обе половинки тела-правую и левую. А заодно проработает твои плечевые суставы и увеличит количество синовиальный жидкости в них, что очень полезно для молодости и долголетия
Это упражнения для разработки нашего аппарата - тела, рук, ног, плечей, таза, головы и т.д.
Очень важно ежедневно прокачивать локтевые и тазобедренные суставы рук и ног, чтоб они были гибкие и долго служили.
Обрати внимание на особую практику в конце, она специально для тренировки мозга
Оксид азота (NO) – это природный газ, который способствует расширению сосудов, увеличению содержания кислорода в крови, препятствует образованию тромбов, увеличить кровоток, снижает воздействие стресса.
Он является важнейшим регулятором и медиатором во множестве процессов в нервной, иммунной и сердечно-сосудистой системах.
Оксид азота вырабатывается в организме под действием определённых ферментов – и является регулятором метаболизма в клетке, участвует в регуляции тонуса сосудов.
Его содержание очень важно для гомеостаза, то есть для правильной работы организма.
А также, он является важным нейромедиатором, с различными физиологическими функциями, которые очень важны в нашей теме тренировки мозга.
И я покажу вам упражнение, с помощью которого легко можно поднять уровень Оксида азота, столь необходимого для молодости мозга
Техника представляет собой таблицу или матрицу, состоящую из 25 ячеек (5 по вертикали и 5 по горизонтали). Каждая ячейка содержит случайное число от 1 до 25. Задача состоит в том, чтобы найти числа в прямой последовательности от 1 до 25, как можно быстрее.
Упражнение способствует сбалансированности левого и правого полушария мозга.
Интересное и сложное упражнение для развития обоих полушарий мозга — рисование геометрических фигур. Учимся рисовать двумя руками одновременно геометрические фигуры.
Для того, чтоб мозг и вся нервная система работали как в юности, организму нужно иметь все необходимые вещества. К сожалению, рацион большинства людей не содержит витаминов, минералов, аминокислот в достаточном количестве, поэтому мы должны следить за тем, что мы едим, и получать витамины с пищей или в виде дополнительных биодобавок.
Потрясающая техника запоминания, которая будет очень полезна вам и вашим детям, которые учатся в школе или университете, особенно, при подготовке к экзаменам.
Автор курса:
Виктория Зименкова
Специалист в сфере биохакинга и улучшения работы мозга. Актриса кино и театра. Пишет стихи и прозу, сценарии, издает книги.
Как быстро может ухудшаться память Виктория заметила после 35 лет, когда ей стало тяжело запоминать большое количество информации и текста, что требовалось для ее работы в кино и театре. То, что еще 5 лет назад давалось легко, стало очень сложным. Казалось, что память стала похожа на решето, через которое без следа утекало все то, что изучалось.
К сожалению, ни витаминные добавки, ни употребление продуктов, способствующих лучшей работе мозга, никак не помогли в решении данной проблемы. А примеры пожилых родственников, которые забывали элементарные бытовые вещи, стали хуже ориентироваться в пространстве, сложно воспринимать новую информацию, подтолкнули к самостоятельному глубокому изучению работы головного мозга.
Виктория прочитала десятки книг и сотни научных работ о том, как устроена человеческая память, прошла множество тренингов и с каждого по-крупицам собирала ценнейшую информацию.
На основе полученных знаний она создала авторскую систему улучшения памяти и нейропластичности с помощью проработки мелкой моторики пальцев и асинхронных движений, действенность которой сначала увидела на себе, а затем на тысячах своих учеников по всему миру.
Виктория провела десятки оффлайн мастер-классов для детей и взрослых, где рассказывала, как противостоять возрастным изменениям мозга, что делать, чтобы замедлить старение. Ее онлайн-курс уже прошли тысячи людей. Они отмечают, что они стали более собранными, сфокусированными, память стала острее, а мозг стал работать намного быстрее, полностью раскрылись его возможности.
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