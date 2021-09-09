Биохакинг мозга: как стать умнее и улучшить память

С годами продуктивность мозга снижается, он деградирует и начинает хуже справляться со своими функциями. Нам сложнее концентрироваться, учиться чему-то новому, память ухудшается, и мы начинаем забывать все больше и больше.

Это связано с тем, что митохондрии — маленькие “энергетические станции” клеток, со временем перестают справляться с негативным влиянием различных факторов, их качество ухудшается. А после 30 количество митохондрий снижается в 2 раза. Вследствие чего мозг недополучает необходимую ему энергию.

Вот почему мы встаём утром разбитыми, не отдохнувшими, без сил и энергии. Тянемся к сладкому, с трудом вспоминаем что-то, раздражаемся по каждому пустяку, срываемся на своих близких и подчиненных, чувствуем себя выжатыми, как лимон.

Виктория разработала уникальную методику по прокачке мозга, включающую в себя нейрогимнастику, мнемотехнику для увеличения объема памяти, упражнения для развития умственных способностей и теоретическую информацию. Она покажет, как с помощью простых техник:

Сделать ум более цепким, как в юности.

Легче подбирать слова, быстрее реагировать, решать задачи и принимать решения.

Быстрее запоминать и усваивать новую информацию.

Быть более сконцентрированным, усидчивым, понимать суть прочитанного сразу, а не перечитывать по несколько раз.

Развить креативность.

Эффективнее справляться с задачами на работе и в быту.

Улучшить любую свою деятельность.

Курс подойдет детям, взрослым, пожилым людям и всем, кто хочет быть умным, оставаться ментально здоровым в любом возрасте, не терять умственные способности, а только увеличивать их.